Garlasco, la frase choc di Sempio: "C. ha sc... ma Sto arrivando! cosa provo"

"C. ha scopato ma sa cosa provo". È questo uno degli appunti scritti a mano da Andrea Sempio in uno dei suoi diari, finiti ora nelle mani degli inquirenti. La frase, secca e enigmatica, rischia di aprire un nuovo capitolo nella lunga e tormentata vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Ieri sera, a "Lo Stato delle Cose" su Rai 3, Massimo Giletti ha mostrato in esclusiva alcuni di questi documenti inediti riconducibili al ragazzo oggi indagato. A anticipare lo scoop di Giletti è stato il giornalista Salvo Sottile, che nella sua pagina Facebook ha riferito i contenuti del taccuino. "Il taccuino su cui Sempio annotava ogni giorno ciò che faceva restituisce pensieri e stati d’animo tormentati e apre diversi interrogativi", scrive Sottile. Chi è la misteriosa "C." citata da Sempio? E la data "13 agosto" che compare tra le pagine si riferisce al giorno dell’omicidio di Chiara oppure è solo una suggestione? Alcune pagine dopo, nello stesso diario, Sempio fa riferimento all’anno 2017, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità.Il documento, secondo quanto anticipato, restituisce l’immagine di un giovane alle prese con pensieri intimi e conflittuali.

Non si tratta di prove dirette, ma di annotazioni private che, collocate nel contesto della nuova indagine, diventano materiale di grande interesse per gli investigatori e per l’opinione pubblica.Le pagine del diario di Sempio, dopo anni di silenzio, tornano così sotto i riflettori. Stasera il pubblico potrà vedere con i propri occhi i documenti che, per la prima volta, vengono mostrati in televisione, alimentando nuove domande su uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi vent’anni.