Riccardo Bossi arrestato: deve scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione

Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì 23 settembre e portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto è arrivato in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi di reclusione. Il provvedimento eseguito dai carabinieri è stato disposto e firmato dal Procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, per tutta una serie di condanne diventate definitive per fatti di appropriazione indebita, truffa e l'indebita percezione di oltre 12mila euro di reddito di cittadinanza fra 2020 e 2023 con un'attestazione falsa. Esclusa dall'ordine di carcerazione la vicenda dei presunti maltrattamenti nei confronti della madre che è ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione.

"Ho appreso dagli organi di stampa quanto accaduto a Riccardo, credo che, nella vita, ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni", dice all'AdnKronos, Renzo Bossi, alla Camera per la presentazione dei discorsi parlamentari del padre Umberto. "Non spetta a me entrare nel merito delle vicende giudiziarie che lo riguardano. Ci tengo però a precisare un aspetto familiare, anche per evitare rappresentazioni che non corrispondono alla realtà. Riccardo è figlio del primo matrimonio di nostro padre Umberto e ha avuto, da sempre, un percorso di vita separato da quello mio e dei miei fratelli, figli di Manuela".

E ancora: "Non si tratta di una distanza nata oggi o conseguente alle sue vicende giudiziarie. Semplicemente, tra noi non si è mai costruito un vero rapporto familiare: abbiamo vissuto vite differenti, frequentato ambienti differenti e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli, nemmeno nelle tradizionali occasioni familiari come il Natale", conclude.