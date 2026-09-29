Alessandro Di Battista posta una foto in ospedale a Cuba e attacca gli Usa: "Mafiosi"

"Siamo tornati!". Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo le settimane di assenza con un post pubblicato su Substack, nel quale annuncia di stare meglio e di voler riprendere la sua attività di scrittura. "Io sto molto meglio e ho voglia di ricominciare a fare quello che ho sempre fatto: scrivere e denunciare", afferma l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ringraziando quanti hanno continuato a sostenere il suo canale durante queste settimane "davvero delicate". "Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che è successo", anticipa Di Battista, accompagnando il messaggio con una foto insieme ad alcuni dei medici cubani che, racconta, "mi hanno salvato la vita".

Nel post, l'ex deputato torna anche sulla sua esperienza a Cuba, dove si era recato per raccontare le conseguenze del blocco statunitense. "La sanità cubana è un'eccellenza e io non dimenticherò mai tutto quello che Cuba ha fatto per me", scrive, denunciando le condizioni in cui versa il Paese e attribuendone la responsabilità alle politiche degli Stati Uniti: dopo l'invasione della Baia dei Porci, attacca l'ex esponente pentastellato, "gli Usa continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano".