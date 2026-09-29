Sigfrido Ranucci usa pure Alessandro Di Battista per la sua causa: "Mi ha scritto un sms"

Sigfrido Ranucci non si fa scrupoli. E dopo aver utilizzato la morte di Francesco Guccini per la promozione di Report, ecco che tira in ballo anche Alessandro Di Battista per la sua causa. "ALESSANDRO IERI MI HA COMMOSSO. MI HA SCRITTO UN SMS ESORTANDOMI A "RESISTERE". - è l'inizio del suo post su Facebook -. Alessandro Di Battista domani torna in tv dopo il malore a Cuba: sarà ospite di Floris a DiMartedì il 29 settembre, dopo l’operazione d’urgenza e il ricovero al Gemelli".
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E ancora: "Ieri mi ha commosso, lui mi ha scritto un messaggio per darmi forza, 'resisti'. Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me e alla mia famiglia. Il nostro Paese ha disperato bisogno di persone come lui, che intendono la politica come 'donare' e non comandare. Forza Ale". E il messaggio non è passato inosservato sul social, dove sono in tanti a criticarlo: "Pensavo fosse un post di Lercio...", "Postare queste cose, che dovrebbero essere intime e personali, dimostra ancora una volta il tuo tentativo di ergerti a martire, il tuo più grande errore è stato quello di sentirti intoccabile qualunque cosa facessi o dicessi, ma di intoccabile cè solo Dio", "Ma è il caso di pubblicare una cosa del genere?", "In un paese normale saresti già in manette da mesi.......".
Ranucci s'imbuca a Report ma i "suoi" ex giornalisti non lo vogliono più vedereStavolta non c’è Libero nel mirino di Sigfrido e dei suoi fedelissimi, ma il cannone, nonostante la caldiss...
Eppure Ranucci non è nuovo a uscite di questo tipo. Già con Guccini, appunto, nella parte finale del post dedicato alla sua scomparsa, l'ex conduttore di Report ha legato la figura del cantautore alla battaglia contro "il mostruoso che stiamo vivendo", invitando i lettori a sostenere il lavoro della sua trasmissione.