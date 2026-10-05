Sigfrido Ranucci, terremoto in Rai: sospeso per 10 giorni, ecco perché

La Rai - a quanto si apprende - ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione della Rai di sospendere Ranucci, si apprende, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.

"Ranucci reintegrato? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia", ha detto il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini a margine della conferenza stampa a Milano del programma "2 di picche", a proposito del giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, parlando della possibilità che il Tribunale del lavoro di Roma decida per il suo reintegro alla conduzione di Report. "Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente", ha aggiunto.