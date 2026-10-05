Sigfrido Ranucci, terremoto in Rai: sospeso per 10 giorni, ecco perché

La Rai - a quanto si apprende - ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione della Rai di sospendere Ranucci, si apprende, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale; i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto; le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
"Ranucci reintegrato? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia", ha detto il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini a margine della conferenza stampa a Milano del programma "2 di picche", a proposito del giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, parlando della possibilità che il Tribunale del lavoro di Roma decida per il suo reintegro alla conduzione di Report. "Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente", ha aggiunto.
"Il libro di Ranucci è schifoso": Nerazzini-Sigfrido, volano insulti pesantissimiAltro che sussurri e voci negli ariosi corridoi Rai di via Teulada. A Report, si sa, piace sbattere tutta la verit&agrav...
"Paolo Corsini ha giurato fedeltà alla causa. Lo ha ammesso lui stesso: è un militante di Fratelli d'Italia. Ma questo non gli consente di augurarsi pubblicamente che Sigfrido Ranucci non venga reintegrato alla guida di Report. La sua è una sfrontatezza che travalica ogni limite. Un'uscita del genere, in scia a ciò che ha detto nelle settimane scorse Ignazio La Russa a cui il militante Corsini è evidentemente obbediente, è indegna di qualsiasi ruolo che richieda un minimo di imparzialità, posto che in Rai ne esista ancora. Ormai a TeleMeloni vige una totale, sfacciata impunità. Il vero vangelo citato da Corsini è quello secondo Matteo Salvini: sputa veleno contro Ranucci proprio mentre presenta l'ennesimo mega-flop della stagione, sponsorizzando quel Tommaso Cerno che nessuno guarda, incubatore di fake news contro Ranucci. Anche questa sarebbe una questione da sottoporre al comitato etico, o le regole valgono solo quando si tratta di fare fuori Ranucci?". Così gli esponenti M5S in commissione di Vigilanza Rai.