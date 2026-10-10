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Roberto Vannacci, siluro clamoroso di Cruciani: "Se non si allea con Meloni..."

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sabato 10 ottobre 2026
Roberto Vannacci, siluro clamoroso di Cruciani: "Se non si allea con Meloni..."

1' di lettura

"Ho un mio socio d'affari che certamente non è vannacciano. Ma dall'agosto del 2023 abbiamo seguito Roberto Vannacci, che era una roba che faceva fare ascolti". Lo ha detto il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani alla Festa dell'Ottimismo del quotidiano "Il Foglio", intervistato da Mariarosa Mancuso. Del resto, "il talk serve a fare quattrini, l'unico obiettivo è fare lo share. Quando vedete un talk dovete disilludervi dall'idea che vogliano spiegarvi qualcosa. Ecco perché abbiamo a lungo parlato di Vannacci, aiutando indirettamente questa ascesa, perché fa ascolti. Le sue proposte, in alcuni casi strampalate e shock, fanno ascolto e creano divisioni".

Un conduttore di talk show, ha sostenuto Cruciani, artefice della "Zanzara" su Radio 24, "non si pone temi etici, costruisce ogni blocco per capire soluzione migliore per arrivare all'obiettivo. Quelli del centrodestra nelle segrete stanze danno colpa ai giornalisti di ciò, ma che dobbiamo fare? Era un'operazione che conveniva a tutti".

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Sul piano politico, "ho auspiscato un ticket Meloni-Vannacci contro la sinistra. Trovo che la roba antifascista contro di lui ridicola, e sono convinto che buona parte degli elettori di Vannacci non vogliano andare da soli. Io ho votato tante cose, anche a sinistra e Renzi - ha concluso -, ma credo che alla fine se Vannacci non andrà con la destra voterò centrodestra, e non lui". 

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