Vannacci, l'ultimo sondaggio è un disastro: chi lo sorpassa

Futuro Nazionale continua la sua discesa nei sondaggi e la Lega torna sopra il generale Vannacci. A certificarlo è un sondaggio reso noto nella serata di ieri dal Tg3. Secondo la rilevazione di Emg il Carroccio si attesta al 7,5% contro il 6,5 di Futuro Nazionale. La cosa interessante è che anche questo sondaggi certifica la frenata di Vannacci che dopo aver imbarcato voti nei mesi estivi, sembra ora arrancare. E non è un caso che questo arretramento sia arrivato subito dopo le suppletive in Calabria, che hanno visto il ruolo di Futuro nazionale del tutto ininfluente nella netta vittoria del candidato del centrodestra. Insomma se i vannacciani volevano dare una spallata all’alleanza di governo per farla vacillare in tema di alleanza per le prossime elezioni, beh, sembra proprio che il tentativo non solo non sia andato a buon fine, ma che sia stato addirittura controproducente.

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Per contro il nuovo sorpasso della Lega arriva in un momento delicato per il partito di Matteo Salviin che tra poco più di 15 giorni celebrerà il congresso straordinario voluto dallo stesso segretario per provare a placare le polemiche relative al cosiddetto “fronte dei governatori” che chiedono maggiore attenzione verso il nord. A proposito del congresso, ieri, fonte interne alla Lega hanno confermato che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Allianz MiCo di Milano.

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Secondo le indiscrezioni i lavori congressuali inizieranno sabato 24 ottobre attorno alle 12 e proseguiranno fino a tarda serata. Poi, domenica 25 ottobre si concluderanno indicativamente attorno alle 15. L’esito è scontato, visto che l’unico candidato sarà Salvini. Quel che ci sarà da capire è cosa succederà dopo il congresso: ci sarà la tanto paventata resa dei conti interna (con Massimiliano Romeo imputato principale) o si andrà verso una pacificazione?

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