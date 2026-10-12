Ranucci, bordate a Formigli: "Si informi. Non do lezioni di moralità a nessuno, io"

“Si informi prima di parlare: anche l’intelligenza artificiale se digiti ‘Ranucci ha preso le distanze da Lavitola’ dà una risposta. Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale: non do lezioni di moralità a nessuno, io”: Sigfrido Ranucci, in giro per Bologna, dove ha fatto tappa il suo spettacolo “Diario di un trapezista”, ha commentato con una battuta al veleno le recenti dichiarazioni del collega Corrado Formigli, che sul Corriere della Sera lo aveva accusato di aver fatto degli errori. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

Secondo quanto raccontato da Lucia Darieti sul Fatto, i giudizi del conduttore di Piazzapulita avrebbero amareggiato ancora di più Ranucci perché il Tribunale del Lavoro che, almeno in sede cautelare, gli ha negato il rientro a Report ne avrebbe tenuto conto. La nuova stagione, la prima senza di lui, comincerà il prossimo 8 novembre. A proposito del programma, invece, ha detto: "Sulla mia squadra? Rispondo come Milena Gabanelli: lunga vita a Report".