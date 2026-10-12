Ranucci, bordate a Formigli: "Si informi. Non do lezioni di moralità a nessuno, io"

“Si informi prima di parlare: anche l’intelligenza artificiale se digiti ‘Ranucci ha preso le distanze da Lavitola’ dà una risposta. Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale: non do lezioni di moralità a nessuno, io”: Sigfrido Ranucci, in giro per Bologna, dove ha fatto tappa il suo spettacolo “Diario di un trapezista”, ha commentato con una battuta al veleno le recenti dichiarazioni del collega Corrado Formigli, che sul Corriere della Sera lo aveva accusato di aver fatto degli errori. Lo riporta il Fatto Quotidiano.
Secondo quanto raccontato da Lucia Darieti sul Fatto, i giudizi del conduttore di Piazzapulita avrebbero amareggiato ancora di più Ranucci perché il Tribunale del Lavoro che, almeno in sede cautelare, gli ha negato il rientro a Report ne avrebbe tenuto conto. La nuova stagione, la prima senza di lui, comincerà il prossimo 8 novembre. A proposito del programma, invece, ha detto: "Sulla mia squadra? Rispondo come Milena Gabanelli: lunga vita a Report".
"Ranucci ha fatto 3 errori". Poi Formigli infanga MeloniIn un'intervista al Corriere della Sera, Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, commenta l'ordinan...
Intanto, entro la giornata di oggi, la Rai si aspetta che Ranucci comunichi qual è la scelta tra le tre alternative di collocazione che l’azienda gli ha proposto dopo averlo rimosso dalla sua trasmissione, ovvero Tg3, Rainews o corrispondente dal Cairo. In ogni caso, ha assicurato che non ha intenzione di candidarsi: "Voglio continuare a fare il giornalista anche se ho ricevuto diverse offerte per presentarmi alle Politiche. Ma penso di poter dare ancora un contributo nel mio campo: è il lavoro che voglio fare e che ho sempre sognato di fare nella vita".