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Che Tempo Che Fa, Annalisa Cuzzocrea: "Ecco cosa mi preoccupa"

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lunedì 26 ottobre 2026
Che Tempo Che Fa, Annalisa Cuzzocrea: "Ecco cosa mi preoccupa"

2' di lettura

Annalisa Cuzzocrea è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: riuscire a prendersela con gli italiani spostando l'attenzione dai maranza. La nuova direttrice dell'Huffington Post è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. E ha spiegato ai telespettatori che a preoccuparla non sono i violenti che mettono a ferro e fuoco le nostre città. Bensì il - presunto - razzismo che sta montando in Italia. Insomma, il solito delirio rosso.

"Io capisco la preoccupazione per le violenze, tutti dobbiamo essere preoccupati dalla violenza - ha spiegato la Cuzzocrea -, non dobbiamo sottovalutarla, però secondo me ci dimentichiamo di preoccuparci di altre cose. Io personalmente mi preoccupo molto del razzismo che sta montando in questo Paese, perché c'è stato uno striscione dietro cui c'era il centrodestra, c'era soprattutto la Lega e qualcuno dei Fratelli d'Italia a Milano il giorno dopo che diceva vi emigreremo tutti, a fronte del 22% degli arrestati stranieri, però loro considerano stranieri anche chi ha la cittadinanza italiana, non solo non vogliono dare la cittadinanza italiana, ma anche quelli che hanno genitori stranieri. Ma li remigrano dove? Li mandano dove? In Paesi che non hanno mai visto, dove non sono neanche nati, dove non hanno nessuno? E che colpa pagano questi ragazzi? La colpa del desiderio migratorio, del progetto migratorio dei loro genitori? Perché non è neanche il loro!".

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