Fedez e Massimo Giletti, scoppia la lite: "Fa feccia", "Ne parliamo stasera"

Volano stracci tra Fedez e Massimo Giletti . Il rapper milanese attacca duramente il conduttore di "Lo Stato delle Cose", programma di approfondimento di Rai3, accusandolo di scarsa deontologia professionale e invitandolo a farsi un esame di coscienza. La risposta del giornalista arriverà a stretto giro: l’appuntamento infatti è per questa sera, sempre su Rai3, per proseguire il confronto. La scintilla scatta quando un inviato della trasmissione cerca di raccogliere le dichiarazioni di Fedez.

Il programma vuole sentire il cantante, dopo il botta e risposta con Marracash sulla violenza dei maranza esplosa a Milano nel corso del weekend precedente. Ma il tentativo di intervista si trasforma in uno scontro verbale. Fedez non risponde alle domande e sposta il bersaglio direttamente sul conduttore: "Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia. Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza - dichiara il rapper davanti alle telecamere - e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me è impossibile interloquire non con te, ma con il programma su cui atterra questo servizio". Parole pesanti, che Giletti sceglie di rilanciare pubblicamente, anticipando sui social alcuni secondi del confronto. Il conduttore non entra nel merito delle accuse, ma replica con una domanda che suona come una sfida: "Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera (stasera, ndr)".

Il faccia a faccia, almeno per ora, resta annunciato solo sui social. Nella puntata di stasera avremo l’occasione per capire se il conduttore deciderà di rispondere nel dettaglio alle contestazioni del cantante e se Fedez, magari, tornerà sulle ragioni del suo attacco. Intanto, la clip ha già fatto il suo lavoro, ha centrato l’obiettivo di accendere l’attenzione sulla trasmissione. Il confronto nasce da una richiesta di chiarimento sull’attualità milanese e finisce per trasformarsi in un caso televisivo, con accuse personali e una replica che promette di alimentare la polemica. Le agitazioni di piazza, dunque, proseguono con i dissing tra rapper e tra questi e i conduttori televisivi.