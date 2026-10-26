Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini sbotta: "Le istanze dei giovani vanno a farsi fott***"

"Oggi chi è che sta giustificando le violenze? Mi dovete citare un solo esponente politico o anche del mondo intellettuale o giornalistico, parlo anche della nostra sciagurata categoria, che ha detto hanno fatto bene a sfasciare tutto. Non c'è un solo essere umano, senziente, che non abbia condannato le violenze. Dopodiché, io sono d'accordo con Roberto, se il tema è la condanna, ok, parla Roberto e dice condanno, parlo io e dico condanno, condanna Annalisa, condanna Ferruccio, condanna la platea e andiamo a casa, perché è finita così". Il solito Massimo Giannini ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove.

"Il nostro dovere è quello di, in ossequio alle parole di Sergio Mattarella, capire cosa c'è dietro, che non suona come, ripeto, come giustificazione. Ma è il nostro mestiere, dobbiamo approfondire - ha proseguito Giannini -. Ed è vero quello che dici, purtroppo, che nella logica malata con la quale anche la politica osserva questi fenomeni e sfrutta questi fenomeni, consentimi di dirlo, perché il decreto legge è approvato dal governo, tre giorni dopo, il giorno dopo questo appello di Sergio Mattarella è la risposta più becera e più scontata che può dare un governo che vuole cavalcare queste proteste in una direzione esclusiva, che è quella del legge ordine, come dico e come ho scritto, all'acqua pazza. Ecco, e dopodiché noi dobbiamo sforzarci di capire e riconoscere che, purtroppo, queste violenze nascondono e finiscono per diventare quei ragazzini che hanno sfasciato tutto e saccheggiato le sneakers, perché è l'unico strumento che hanno, che gli consente di essere riconosciuti da un ecosistema condiviso".