Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini sbotta: "Le istanze dei giovani vanno a farsi fott***"

"Oggi chi è che sta giustificando le violenze? Mi dovete citare un solo esponente politico o anche del mondo intellettuale o giornalistico, parlo anche della nostra sciagurata categoria, che ha detto hanno fatto bene a sfasciare tutto. Non c'è un solo essere umano, senziente, che non abbia condannato le violenze. Dopodiché, io sono d'accordo con Roberto, se il tema è la condanna, ok, parla Roberto e dice condanno, parlo io e dico condanno, condanna Annalisa, condanna Ferruccio, condanna la platea e andiamo a casa, perché è finita così". Il solito Massimo Giannini ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove.
"Il nostro dovere è quello di, in ossequio alle parole di Sergio Mattarella, capire cosa c'è dietro, che non suona come, ripeto, come giustificazione. Ma è il nostro mestiere, dobbiamo approfondire - ha proseguito Giannini -. Ed è vero quello che dici, purtroppo, che nella logica malata con la quale anche la politica osserva questi fenomeni e sfrutta questi fenomeni, consentimi di dirlo, perché il decreto legge è approvato dal governo, tre giorni dopo, il giorno dopo questo appello di Sergio Mattarella è la risposta più becera e più scontata che può dare un governo che vuole cavalcare queste proteste in una direzione esclusiva, che è quella del legge ordine, come dico e come ho scritto, all'acqua pazza. Ecco, e dopodiché noi dobbiamo sforzarci di capire e riconoscere che, purtroppo, queste violenze nascondono e finiscono per diventare quei ragazzini che hanno sfasciato tutto e saccheggiato le sneakers, perché è l'unico strumento che hanno, che gli consente di essere riconosciuti da un ecosistema condiviso".
Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini-choc sulle violenze di piazza: "Questo sfogo ci deve essere"Ancora una volta la sinistra e i suoi sostenitori sono restii a condannare come si deve le violenze di piazza. Basta pen...
E infine: "Non è che lo fanno perché vogliono le scarpe, no, perché senza quelle scarpe non sono niente. Ecco, quelli finiscono per nascondere la protesta sacrosanta di centinaia di migliaia di giovani che in questo paese sono dimenticati da tutti e questo è un gigantesco problema. E in tutto questo che sta accadendo le istanze dei giovani vanno a farsi fott***".
''Il decreto legge del governo è la risposta più becera che può dare un governo''. • Massimo Giannini a Che Tempo Che Fa sulle manifestazioni https://t.co/KDuF9L7n7A— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2026