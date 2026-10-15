Massimo D'Alema allibito dal campo largo: "Cosa trascura", poi un plauso a Meloni

"II governo è un governo che rappresenta una minoranza, c'è una maggioranza significativa del paese che vuole un cambiamento, il problema del centro-sinistra è come offrire a questa volontà di cambiamento una prospettiva forte e credibile". Massimo D'Alema ha parlato dello stato di salute del centrosinistra italiano in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno. L'ex premier è arrivato addirittura a riabilitare Matteo Renzi, l'ex rottamatore della sinistra che a suo tempo aveva cercato di spostare il Pd verso il centro.
"Abbiamo l’inflazione alle stelle, il valore dei salari sceso drammaticamente, il carrello della spesa cresciuto del 44%, cioè questa è la realtà del Paese - le parole di D'Alema -. Però, per esempio, poi si rimane allibiti quando per giorni il centrosinistra invece di dibattere di questi argomenti così importanti come quelli che citati, chiede garanzie su Renzi nella coalizione o meno".
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Infine, anche un piccolo attestato di stima a Giorgia Meloni. "Diciamo che non sono come la Meloni: quando vinse le elezioni, la Meloni disse una cosa terribile ma vera a mio giudizio - ha specificato l'ex presidente del Consiglio -, disse i giornali sono molto importanti, vanno letti tutte le mattine per capire di che cosa non bisogna occuparsi".