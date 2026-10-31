"Siamo della banca": la Peparini resta con 4 euro sul conto

Una telefonata apparentemente normale, un interlocutore che sembrava conoscere perfettamente la sua situazione bancaria e, infine, una brutta sorpresa: sul conto corrente erano rimasti appena quattro euro. Veronica Peparini è finita vittima di una truffa telefonica e ha deciso di raccontare pubblicamente quanto le è accaduto, condividendo la propria esperienza attraverso alcune storie Instagram. La coreografa, conosciuta dal grande pubblico anche per la sua partecipazione ad Amici, ha voluto lanciare un messaggio di attenzione ai propri follower, spiegando quanto sia facile cadere in una trappola costruita con abilità e basata sulla conoscenza di informazioni personali. «Voglio fare questa storia perché può essere d’aiuto a moltissime persone. Io ieri sono stata truffata», ha raccontato Peparini, introducendo la vicenda.

Tutto sarebbe iniziato con una chiamata da parte di un uomo che si è presentato come un dipendente della filiale della sua banca. L’interlocutore avrebbe fatto riferimento a un dettaglio reale: l’imminente scadenza della carta bancomat della coreografa. Il presunto operatore le avrebbe quindi proposto di organizzare la consegna della nuova carta direttamente a casa, facendo riferimento anche all’indirizzo che risultava ancora associato al suo precedente domicilio. Particolari precisi, circostanze apparentemente verificabili e informazioni che sembravano confermare l’identità dell’uomo. Elementi che hanno contribuito a rendere la telefonata credibile, facendo abbassare le difese della coreografa. «Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere», ha spiegato, ripensando a quei momenti. Convinta di parlare realmente con un operatore della propria banca, Veronica ha fornito le informazioni richieste, senza rendersi conto di quello che stava accadendo. Solo successivamente avrebbe compreso che quelle informazioni erano state utilizzate per accedere ai suoi servizi bancari e sottrarre il denaro presente sul conto. La mattina seguente è arrivata la scoperta più amara: controllando il saldo, la coreografa si è accorta che sul conto corrente erano rimasti soltanto quattro euro.