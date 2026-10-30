Adriano Celentano, l'ultimo appello: "Ehi politici non vorrei svegliarvi ma..."

"L'incognita": Adriano Celentano torna a dire la sua con un post su Instagram nel giorno dello sciopero generale e delle manifestazioni in tutta Italia. "Ehi politici... non vorrei svegliarvi — ha scritto il cantante —. Però c'è qualcosa che dobbiamo sistemare, altrimenti c'è il rischio di non sapere più chi siete... E questo è grave perché poi la gente non sa per chi votare. Ecco perché poi l'affluenza alle urne è sempre più flebile".

L'appello del Molleggiato, dunque, è per tutti i politici italiani, colpevoli di aver perso la propria identità e di allontanare i cittadini dal voto. Il fatto che Celentano parli di una classe politica "addormentata" e non in grado di comunicare chi è e cosa vuole potrebbe far pensare a un riferimento al Campo Largo. Ma non c'è nulla di certo e nessun politico o partito viene indicato in maniera esplicita. Il cantante, attore e showman, 88 anni, si è limitato a far notare il pericolo che incombe se le cose non dovessero cambiare, ovvero degli elettori confusi, che alla fine rinunciano del tutto a dire la loro alle urne.