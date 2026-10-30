Enzo Iacchetti, la rivelazione: "Chi mi ha chiesto di candidarmi, li ho sotterrati"

"Qualche tempo fa le forze di opposizione mi hanno chiesto di candidarmi ma li ho subito sotterrati, non ho nessuna intenzione di farlo, quindi smettano di chiedermelo": Enzo Iacchetti lo ha detto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1. E quando gli è stato chiesto chi sia stato l'ultimo a proporgli una candidatura, il comico non ha voluto sbilanciarsi troppo e ha risposto: "Diciamo qualcuno tramite Fratoianni…".
In una delle ultime ospitate tv, a È sempre cartabianca da Bianca Berlinguer su Rete 4, Iacchetti aveva commentato gli scontri di Milano in occasione della manifestazione contro il caro vita e le guerre, in cui gruppi di giovani incappucciati avevano saccheggiato negozi, incendiato cassonetti e attaccato le forze dell'ordine. “In mezzo a questa gente andiamo a verificare che ci sono dei disadattati, dei ragazzi giovanissimi disadattati, perché secondo me la loro non è neanche una protesta, ma è una rabbia sociale. Non è una rabbia politica, la rabbia politica si sfoga in altro modo. Poi, che facciano il favore al governo che fa un altro decreto sulla sicurezza è questo un altro discorso, vuol dire che quello di prima non serviva”, aveva detto.
#ugdp #EnzoIacchetti qualche tempo fa le forze di opposizione mi hanno chiesto di candidarmi ma li ho subito sotterrati, non ne ho nessuna intenzione di farlo però quindi smettano di chiedermelo. L’ultimo che me lo ha chiesto? Diciamo qualcuno tramite Fratoianni…— Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) October 30, 2026