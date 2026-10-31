Gaia Tortora, è scontro su Siher con Selvaggia Lucarelli: "Allora non hai capito nulla"

Nuovo botta e risposta tra Gaia Tortora e Selvaggia Lucarelli. Al centro il rilascio di Youssef Siher, il 30enne dietro le pagine social "Movimento 17 ottobre". Su X la giornalista di La7 scrive: "Siher è stato scarcerato. Non scagionato. Se non conosci la differenza meglio tacere. E continuare a gettare benzina non aiuterà".

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Da qui si scatena lo scontro social con l'opinionista, nonché firma del Fatto Quotidiano. "Cara Selvaggia non era difficile da capire quel tweet. Ed era appunto in garanzia di chi è stato scarcerato. Era riportare l'attenzione su un principio e non sul caos. Scarcerato Non vuol dire scagionato. Semplicemente. Senza giudizio. Resto garantista tranquilla".

"Era invece molto facile da capire quel tweet - la replica della Lucarelli -. E ti ribadisco ciò che ho scritto oggi sul Fatto". "E allora non hai capito nulla. Perché il riferimento alla benzina sul fuoco era proprio diretto agli esponenti del governo. Magari chiedi prima invece di sentenziare", la risposta conclusiva della Tortora.