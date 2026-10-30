Fratoianni, "Siher candidato?": la risposta è un siluro, cosa accadrà

"Non sono d'accordo. Dal punto di vista politico le cose che dice sono molto lontane da quello che penso io". Ospite a Un Giorno da Pecora - su Rai Radio 1 - Nicola Fratoianni ha chiuso le porte a una possibile candidatura di Youssef Siher nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Il deputato ha comunque voluto specificare che "le accuse che gli erano state mosse erano inconsistenti".

A caldeggiare una discesa in politica del fondatore del 'Movimento 17 ottobre' era stato Mimmo Lucano, in un'intervista rilasciata a il Foglio. "Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega", aveva detto il quattro volte sindaco di Riace al giornale diretto da Claudio Cerasa. E ancora: "Lo stanno criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini. Ma lui non c'entra nulla. Siher è un bravo ragazzo, uno studioso, un politologo. È metà marocchino e metà italiano, è un arricchimento per l'Italia. In Parlamento farebbe sfigurare tanti colleghi di centrodestra".