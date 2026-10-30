Youssef Siher "un bravo ragazzo, candidatelo": sinistra senza ritegno, chi lo lancia

Quella di uno Youssef Siher in politica (quella ufficiale, non in piazza e sui social) sembrava una boutade, una provocazione. Invece Licia Ronzulli ci aveva visto giusto e lungo: c'è già chi, a sinistra, vuole candidare il 30enne italo-marocchino indagato per terrorismo perché indicato dai pm come la mente del Movimento 17 ottobre.
Quel qualcuno è Mimmo Lucano, il quattro volte sindaco di Riace, finito nel mirino della magistratura per il sistema pro-migranti messo in piedi tra Comune e Coop e prontamente candidato da Alleanza Verdi e Sinistra all'Europarlamento. La stessa Avs che ha pensato bene di fornire uno scudo parlamentare anche a Ilaria Salis, sotto processo in Ungheria per il coinvolgimento nel nel pestaggio antifa ai danni di un militante di estrema destra.
Youssef Siher, il post del consigliere di Avs scatena la bufera: "Una vergogna, dimissioni"Un nuovo caso scuote la sinistra. Si tratta del post del consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana di T...
Intervistato dal Foglio, Lucano va dritto al punto: "Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega". La fresca scarcerazione sembra aver ringalluzzito i compagni pro-Pal: "Lo stanno criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini. Ma lui non c'entra nulla", assicura l'ex sindaco lanciando un appello ai suoi leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: "Siher è un bravo ragazzo, uno studioso, un politologo. E' metà marocchino e metà italiano, è un arricchimento per l'Italia. In Parlamento farebbe sfigurare tanti colleghi di centrodestra".
Youssef Siher, il delirio di Ilaria Salis: "Capo? No, capro. Non abbassiamo la testa"Ci mancava solo l'ennesimo post delirante di Ilaria Salis su Youssef Siher. "Solidarietà a Youssef Siher...
"Tutti che si sbracciano per dare la solidarietà a Youssef Siher. Ma solidarietà per cosa? Per aver organizzato una manifestazione che serviva a devastare una città? Per aver incitato all'odio e alla violenza? A pensar male si fa peccato, ma magari la sinistra radicale ha trovato il suo nuovo paladino da candidare nelle liste delle prossime elezioni", diceva la forzista Ronzulli. Facile profeta.