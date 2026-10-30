Youssef Siher "un bravo ragazzo, candidatelo": sinistra senza ritegno, chi lo lancia

Quella di uno Youssef Siher in politica (quella ufficiale, non in piazza e sui social) sembrava una boutade, una provocazione. Invece Licia Ronzulli ci aveva visto giusto e lungo: c'è già chi, a sinistra, vuole candidare il 30enne italo-marocchino indagato per terrorismo perché indicato dai pm come la mente del Movimento 17 ottobre.

Quel qualcuno è Mimmo Lucano, il quattro volte sindaco di Riace, finito nel mirino della magistratura per il sistema pro-migranti messo in piedi tra Comune e Coop e prontamente candidato da Alleanza Verdi e Sinistra all'Europarlamento. La stessa Avs che ha pensato bene di fornire uno scudo parlamentare anche a Ilaria Salis, sotto processo in Ungheria per il coinvolgimento nel nel pestaggio antifa ai danni di un militante di estrema destra.