DiMartedì, Rocco Casalino perde la faccia da Floris: "Sono un po' tutti qui"

Non è un mistero. La7, come ha spiegato più volte lo stesso Enrico Mentana, è una rete anti-governo. O meglio: anti-Meloni. E lo si evince perfettamente assistendo a ogni programma pomeridiano e serale della rete di Urbano Cairo. Ore e ore di trasmissione per gettare fango contro un Esecutivo scelto dagli italiani dopo una consultazione elettorale. E, come se non bastasse tutto ciò, è arrivata anche la conferma da uno degli ospiti più ricorrenti dei talk show di La7. Rocco Casalino, già portavoce di Giuseppe Conte quando stava a Palazzo Chigi, ha detto chiaramente che la vera opposizione al governo Meloni sono loro: La7, Fatto Quotidiano e Report. E, casualmente, i rappresentanti di tutti questi organi di "informazione libera" sono tutti ospiti da Giovanni Floris. Che fortuna.

"Come sai - ha spiegato Rocco Casalino a Giovanni Floris e ai telespettatori di DiMartedì -, questo governo ha come nemico La7 perché è l'unico canale dove c'è un po' di informazione libera. Il Fatto Quotidiano e Report. Guarda caso, sono un po' tutti qui". In studio si respira un'aria di grande imbarazzo dopo la sviolinata clamorosa di casalino a Padellaro, Mottola e Floris. Insomma, se la cantano e se la suonano da soli. E ormai non si nascondono più: sono loro la vera opposizione a questo governo.