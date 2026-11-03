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Otto e mezzo, "quasi incontrastato": la sentenza di Caracciolo su Trump

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martedì 3 novembre 2026
Otto e mezzo, "quasi incontrastato": la sentenza di Caracciolo su Trump

1' di lettura

"La previsione che posso fare è che, comunque vada, a Trump non importerà nulla, continuerà a governare come ha fatto finora, senza il Congresso, o quantomeno ci proverà": Lucio Caracciolo, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e dei possibili risultati, con riferimento alla reazione dell'attuale presidente. In queste ore, infatti, in America si sta votando per rinnovare i due rami del Parlamento. 

"Noi dobbiamo partire da un punto - ha proseguito il direttore della rivista di geopolitica Limes - in questo momento negli Stati Uniti d'America non vige più la venerabile Costituzione dei padri fondatori fatta ormai più di due secoli e mezzo fa, vige il potere di Trump ed è un potere quasi incontrastato. Certo, se dovesse perdere non solamente la Camera ma anche il Senato, i problemi sarebbero enormi. Il problema però più grave per l'opposizione è che il Partito democratico continua a essere 'missing in action', anzi no action, praticamente non ha ancora trovato una quadra, uno schieramento, un candidato da opporre a Trump... E questo rafforza notevolmente la posizione di Trump e di chi lo sostiene".  

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