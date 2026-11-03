Sigfrido Ranucci, l'appello dell'esponente di Avs: "5mila euro sono tanti per un operaio, fermi la querela"

Il portavoce provinciale di Alleanza Verdi-Sinistra si appella a Sigfrido Ranucci. Stefano Dall’Agata , operaio e attivista, torna sulla querela del conduttore Rai ai danni di un 45enne residente a Oderzo. "Una richiesta di risarcimento di 5mila euro non pesa allo stesso modo sulle tasche di un operaio e su quelle, ad esempio, di un consigliere regionale. Impatta in modo diverso a seconda di chi guadagna di più e di chi guadagna di meno. Per questo mi sono interessato", spiega Dall’Agata in merito all'operaio a cui è stata notificata una richiesta di risarcimento per alcuni commenti giudicati offensivi pubblicati sui social contro Ranucci appunto.

"Una richiesta di risarcimento non pesa in modo uguale sulle tasche di tutti - ribadisce -. Da operaio, capisco la situazione in cui si è trovato il 45enne. Quando ho letto la notizia ci sono rimasto male. Così ho cercato di informarmi per rintracciarlo". Il 45enne, che si troverebbe in una situazione economica complessa e avrebbe anche subito uno sfratto per morosità, avrebbe scritto "pagliaccio truffatore" riferendosi a Ranucci.