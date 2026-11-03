Luca Casarini, l'intervista delirante di Repubblica: "Come Gesù nel deserto"

Repubblica si converte al dogma di Luca Casarini. In un'intervista surreale, l'ex antagonista ripercorre tutta la sua vita. Dal Veneto, feudo della Democrazia cristiana, ai salvataggi in mare con la sua Ong. Il tutto in un'atmosfera che ha del grottesco. "Credo che la mia, in realtà, sia la storia di tanti - le parole di Casarini -. Il Veneto è stato sicuramente un punto molto importante dei movimenti degli anni ‘70, caldo, generativo. Pensate solo a Scienze Politiche a Padova. E il Veneto era anche la regione più bianca d'Italia, la sacrestia d'Italia, dove la Dc aveva il 60 per cento, e quindi è chiaro che quei giovani venivano da famiglie cattoliche".

Un vero e proprio delirio catto-comunista: "Tutte le esperienze che ho fatto, rimettendo insieme oggi i frammenti della mia vita, hanno questo in comune. Non l'ideologia ma la pratica e la vita comunitaria nei centri sociali occupati, che per me inizia nel 1987 e si protrae praticamente fino al 2012. Ma in fondo comunismo, comunione, communio, hanno tutte la stessa radice lessicale no?".