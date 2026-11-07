Realpolitik, Paolo Mieli sgancia la bomba: "Cosa si rischia alle prossime elezioni"

"Giorgia Meloni rischia alle elezioni quello che è capitato a Trump nel Midterm?". Questa è la domanda posta da Tommaso Labate a Paolo Mieli nel corso dell'ultima puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4. E il giornalista del Corriere della Sera si è lanciato in una sorta di profezia sul futuro della leader di Fratelli d'Italia.

"Sì, lo rischia nel senso che lo rischia due volte - ha spiegato Paolo Mieli ai telespettatori di Rete 4. Uno perché un clima internazionale come quello in cui stiamo vivendo, noi non possiamo sapere, domani sono spese pazzesche, alzare i caccia per andare a vedere se quell'aereo è veramente sottoposto all'attentato. Sono un sacco di soldi che partono, più le guerre che alzano i prezzi, più questo, più questo, più questo e più dei segni che a quel punto, in genere, è successo in passato, ma che il governo tende a dire ma no, i prezzi non sono così aumentati. Anche Trump, è stato incredibile vederlo da fuori - ha proseguito il giornalista -. Negava l'evidenza, negava quello che è la pizza, il gallone di benzina aumentava, diceva no, anzi è diminuita, poi diceva delle cose a vanvera".