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Realpolitik, Paolo Mieli sgancia la bomba: "Cosa si rischia alle prossime elezioni"

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sabato 7 novembre 2026
Realpolitik, Paolo Mieli sgancia la bomba: "Cosa si rischia alle prossime elezioni"

1' di lettura

"Giorgia Meloni rischia alle elezioni quello che è capitato a Trump nel Midterm?". Questa è la domanda posta da Tommaso Labate a Paolo Mieli nel corso dell'ultima puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4. E il giornalista del Corriere della Sera si è lanciato in una sorta di profezia sul futuro della leader di Fratelli d'Italia. 

"Sì, lo rischia nel senso che lo rischia due volte - ha spiegato Paolo Mieli ai telespettatori di Rete 4. Uno perché un clima internazionale come quello in cui stiamo vivendo, noi non possiamo sapere, domani sono spese pazzesche, alzare i caccia per andare a vedere se quell'aereo è veramente sottoposto all'attentato. Sono un sacco di soldi che partono, più le guerre che alzano i prezzi, più questo, più questo, più questo e più dei segni che a quel punto, in genere, è successo in passato, ma che il governo tende a dire ma no, i prezzi non sono così aumentati. Anche Trump, è stato incredibile vederlo da fuori - ha proseguito il giornalista -. Negava l'evidenza, negava quello che è la pizza, il gallone di benzina aumentava, diceva no, anzi è diminuita, poi diceva delle cose a vanvera".

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