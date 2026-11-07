Immigrazione, Sara Kelany smaschera le toghe: "Zoccolo duro ideologizzato"

"In democrazia le sentenze si possono e si devono criticare quando assumono i tratti di veri e propri manifesti ideologici. Pur nel massimo rispetto per la stragrande maggioranza dei magistrati italiani che lavorano ogni giorno in scienza e coscienza, non possiamo ignorare l'esistenza di un piccolo zoccolo duro di magistrati ideologizzati, utilizza i provvedimenti giudiziari per ostacolare le politiche del governo. Lo abbiamo visto con le mancate convalide dei trattenimenti nei Cpr: ordinanze ciclostilate che neanche esaminavano il caso del singolo migrante, ma si limitavano a stabilire al posto del governo che Egitto e Bangladesh non erano Paesi sicuri". Lo ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, Sara Kelany, intervenendo a Monfalcone al convegno "Nessuna resti nascosta - La sfida delle donne al velo integrale: libertà e partecipazione contro l'islamizzazione".

E ancora": Nonostante questi ostacoli, noi non smettiamo di fare il nostro dovere e i numeri dimostrano che le misure del governo guidato da Giorgia Meloni stanno funzionando: abbiamo ridotto l'immigrazione irregolare dell'80%, aumentato i rimpatri del 50% di anno in anno e registrato un calo degli omicidi del 15% e dei femminicidi del 18%. Dopo dieci anni di governi di centrosinistra che non avevano mai vinto le elezioni, abbiamo trovato una stanza allagata: la prima cosa che abbiamo fatto è stata chiudere il rubinetto degli ingressi illegali, e ora stiamo continuando a ristabilire regole e legalità sul territorio".