La festa è già finita: centrodestra in testa, chi fa il botto nel sondaggio Noto

Compagni, un attimo. Rimettete in frigo lo champagne. Negli Stati Uniti hanno stravinto i democratici, l’onda blu è arrivata con il suo segnale forte e chiaro a Donald Trump, ma chi in Italia ha cominciato a festeggiare sperando nella débacle del governo di centrodestra forse dovrebbe ricordare il motto sempre valido del Trap: non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco. Il suggerimento è tanto più valido alla luce dell’ultimo sondaggio sulla situazione della politica di casa nostra, diffuso ieri a “Porta a Porta”. Sono gli analisti a parlare, non lo diciamo noi che al massimo commentiamo il tripudio di dichiarazioni di giubilo dei vari leader del campo largo (a proposito: quanti sono?) e ogni volta ci stupiamo di come una vittoria oltreoceano diventi l’occasione per sperare che un altro tempo è possibile. In sintesi: ci volevano le elezioni di metà mandato in America per rianimare il campo largo, sempre in cerca di un papa straniero, sempre folgorato dalla sinistra che vince altrove, mentre qui arranca.

La questione è la seguente. La coalizione di centrodestra è in testa, qui sta la notizia, e Fratelli d’Italia si conferma primo partito. A dirlo è una rilevazione dell’istituto Noto sulle intenzioni di voto degli italiani diffusa ieri. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 28,5%, nell’ipotesi che sia il capo M5S Giuseppe Conte il candidato a Palazzo Chigi, e al 28% se la candidata è la segretaria dem Elly Schlein. Il Partito democratico resta secondo partito e, in particolare, secondo Noto viene dato al 20% nell’ipotesi di Schlein candidata a Palazzo Chigi, mentre cala al 18,7% (-1,3%) se il candidato del Campo largo è Conte. Il Movimento Cinquestelle, invece, si attesta all’11% con la Schlein alla giuda della coalizione di centrosinistra mentre salirebbe al 14% (+3%) se il leader è Conte.