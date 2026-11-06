Francesca Albanese, l'accusa-choc: "L’Europa vende cani per stuprare i palestinesi"

Non è un deep fake. Francesca Albanese lo ha detto davvero. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi "occupati" si è spinta al limite. L'esperta, davanti alla Commissione per gli Affari europei del Parlamento irlandese, ha sostenuto che i detenuti nelle carceri israeliane verrebbero violentati da cani addestrati in Paesi europei. Stando sempre all'esperta, ci sarebbero anche cittadini europei pronti ad arricchirsi attraverso la vendita degli animali utilizzati per queste atrocità. Un'accusa a dir poco vergognosa. "È qualcosa di più profondo: si tratta di distruggere il popolo, le persone in vita. Lo si comprende leggendo le testimonianze di chi ha subito torture e stupri, stupri commessi da cani addestrati in paesi europei - ha detto Francesca Albanese -. Gli europei traggono profitto dalla vendita di cani che stupreranno delle persone".

Poi l'accusa all'Unione europea accompagnata dalla richiesta al governo irlandese di sfruttare la propria prossima presidenza del Consiglio dell'Unione europea per spingere gli Stati membri a modificare radicalmente il loro approccio nei confronti di Israele. "L'Unione europea è complice di ciò che Israele sta facendo con la colonizzazione di quel che resta della Palestina", ha sostenuto. "Cambiare rotta in modo decisivo se vogliono preservare l'ordine giuridico internazionale", ha concluso Francesca Albanese.



