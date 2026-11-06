Giovanni Floris, l'attacco a Giorgia Meloni: "La sua natura è quella..."

Nello studio di “Piazzapulita”, programma d’approfondimento del giovedì di La7 e condotto da Corrado Formigli, c’è ospite il collega di rete Giovanni Floris e con lui viene ripercorso il rapporto di questi anni tra Giorgia Meloni e Donald Trump, partiti con una solida alleanza e finiti in litigio per motivi personali. Floris è duro con il presidente del Consiglio: "È stato Trump a dire basta, ad interrompere i rapporti. La natura di Meloni è quella che l'ha condannata a stare con Trump. Se noi stessimo bene, se fossimo un paese ricco, se la gente stesse bene con Giorgia Meloni, direbbe ‘vabbè dai hai sbagliato con Trump, andiamo avanti’, ma la gente sta male".

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Come se non bastasse, Floris affonda anche sull’operato del governo in Italia e sull’ultima finanziaria: “Quest'ultima manovra fatta dalla Meloni colpisce pensionati non rivalutando le pensioni, colpisce i giovani tagliando la scuola, colpisce il ceto medio abbassando il sostegno alla salute e fa male a tutti ed è a questo punto che nessuno le fa passare il rapporto incrinato con Trump. Perché in politica si dicono tante cose e soprattutto negli ultimi tempi. Quindi dire ‘va bene stava con Trump, perché come andava Trump, ma adesso sta con gli altri perché comandano gli altri’… glielo permetti se ti fa stare bene, siccome non ci fa stare bene non glielo permetti più alla Meloni”.

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