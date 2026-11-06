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Odio francese, choc a Parigi: insulto in diretta a Meloni dietro l'inviata

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venerdì 6 novembre 2026
Odio francese, choc a Parigi: insulto in diretta a Meloni dietro l'inviata

1' di lettura

“Meloni mer**"": un disturbatore a Parigi irrompe in diretta al TG1 e urla un insulto contro la premier. In collegamento con la conduttrice del telegiornale, Giorgia Cardinaletti, c'era l'inviata  Marzia De Giuli, sul posto per documentare lo sciopero generale indetto nelle scorse ore in Francia. Mentre raccontava i disordini durante le proteste, un disturbatore si è accorto del collegamento in diretta con l'Italia e ha rivolto un insulto alla presidente del Consiglio. Il fatto che fosse tutto in diretta non ha dato tempo al tg di censurare in tempo l'intervento dell'uomo. 

La giornalista è riuscita comunque a rimanere impassibile, andando avanti con il suo servizio e senza prestare troppa attenzione all'accaduto. Non si sa ancora, però, di che nazionalità sia l'uomo che ha pronunciato l'insulto. Difficile stabilire, quindi, se si tratti di un italiano trasferitosi a Parigi o di un manifestante del posto. 

Durante la stessa edizione, poi, la Cardinaletti ha ospitato uno dei primi annunci di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, che ha confermato, come anticipato da Fanpage.it qualche giorno fa, la sostituzione del Dopo Festival con il Contro Festival, con la conduzione della Gialappa's Band.

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giorgia meloni
parigi

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