"La Lega ha deciso deliberatamente di alzare tiro: l'obiettivo è indebolire Luigi Di Maio". A parlare, all'agenzia Adnkronos, è un anonimo dirigente del Movimento 5 Stelle ed è la conferma che tra i due partiti della maggioranza l'aria è sempre più irrespirabile, nonostante Matteo Salvini continui a dire che i suoi rapporti con Di Maio siano ottimi e che i due si sentano ogni giorno. Il problema, è che secondo un retroscena del Giornale sarebbe lo stesso Di Maio ad esserne meno convinto: "Temo che Salvini voglia far saltare il governo e andare al voto col centrodestra. E vuole usare come pretesto il reddito di cittadinanza, così noi non avremo la nostra bandiera elettorale", è la confidenza fatta ai suoi più stretti collaboratori.











Assediato da elettori delusi per le mancate promesse e fronda malpancista disposta a tutto pur di sgambettarlo in nome degli "ideali", e con un alleato che se lo sta mangiando giorno dopo giorno, a suon di sondaggi, Di Maio è sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. E il guaio è che in questi casi basta una parola sbagliata, un gesto inconsulto, una prova di forza nel momento meno opportuno per far crollare tutto.