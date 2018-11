I grillini del Nord sono in agitazione. I sondaggi dicono che negli ultimi cinque mesi il M5s nelle regioni settentrionali è crollato. Da quanto riportano le ultime rilevazioni i pentastellati al Nord perdono l'8 per cento, il doppio rispetto al calo generale registrato dal Movimento (4-5 per cento). E tutti i voti persi sono andati alla Lega.

"Dobbiamo piantare bandiere e recuperare le nostre battaglie storiche", dice Luigi Di Maio a quei suoi collaboratori in pressing per la fuga degli elettori settentrionali, specialmente tra il mondo produttivo. Ad aver molto impressionato i grillini, riporta La Stampa in un retroscena, sono state le dichiarazioni di Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, che ha definito il governo "anti-industriale", "ostile come mai prima d'ora alle imprese".

Per questo il M5s ha deciso di far parlare Stefano Buffagni, sottosegretario, uomo del Nord tra i grillini: bisogna far capire che il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva e non deve sembrare "una misura meramente assistenzialista" altrimenti non sarà mai accettata dagli elettori settentrionali. Di Maio si sente accerchiato: se non porta a casa il reddito di cittadinanza fallisce la sua principale battaglia. Se lo porta a casa parte del suo elettorato passa alla Lega.