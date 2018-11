Caos al governo per la prescrizione. Non solo è stato ancora rimandato il vertice previsto in serata tra Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, incontro che servirebbe a sciogliere i nodi sul disegno di legge. Ora, i grillini minacciano direttamente il Carroccio di far saltare il dl sicurezza, su cui è stata posta una fiducia che si voterà domani e, di conseguenza, il governo: "Se non ci sarà lealtà sulla prescrizione - dicono fonti grillini all'Adnkronos - non ci sarà sul dl Sicurezza". Insomma, il rischio di un ammutinamento del M5s non è ancora scongiurato. E un voto di fiducia contrario al dl sicurezza fortemente voluto da Salvini potrebbe avere conseguenze gravissime per la tenuta dell'esecutivo.