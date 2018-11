Tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini la tregua è finita e la pace armata è diventata guerra. Il Cavaliere però non depone le armi. Anzi, è già pronto a prendersi i suoi voti al Nord. Del resto lo scontento c'è e la piazza dei SìTav ne è un segnale evidente.



Il presidente di Forza Italia sa di avere due alleati: i sondaggi e le imprese del Nord. Per la prima volta infatti la Lega è scesa sotto il 30 per cento nelle regioni settentrionali e gli imprenditori del lombardo-veneto, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, sono preoccupati che si possano fermare le grandi opere al Nord ma soprattutto la crescita. Per questo ora Berlusconi è convinto che il suo partito debba prendere le distanze da Salvini: "Più stiamo attaccati alla Lega e più caliamo nei consensi".

La sua impazienza si legge anche nelle dichiarazioni di alcuni parlamentari azzurri. "Andremo in Europa coi nostri valori, lontani anni luce da quelli di Marine Le Pen", dice Marco Marin. E Deborah Bergamini rivela il sogno del Cav: tornare al voto, con un "centrodestra unito", alternativo "al dilagante populismo".