"È stata trombata dappertutto". Alessandra Moretti, ex eurodeputata Pd oggi consigliera regionale in Veneto, questa non può farla passare liscia: a massacrarla infatti non è un anonimo follower su Twitter o Instagram ma un consigliere comunale di centrodestra di Bassano, Stefano Monegato, che su Facebook l'ha volgarmente presa in giro per i suoi flop "in Regione, a Vicenza e nel partito... Sta dando una mano a un membro del partito…". "Tutto perché - spiega la Moretti al Corriere della Sera – sono andata a vedere di persona, prima fra tutti i nostri politici, lo stato dell'arte del Ponte di Bassano e i media locali mi hanno dato spazio…".











La Moretti vince a buon diritto il titolo di politica più insultata d'Italia ("Negli ultimi sei mesi sono diminuiti. Oggi direi qualche decina al giorno comunque") ma a darle fastidio è il fatto che l'insulto stavolta sia arrivato da un esponente istituzionale. E l'ombra del sessismo fa ancora più male: "Ho sempre rivendicato il fatto che la donna non deve mai perdere la propria femminilità anche quando riveste incarichi importanti. Ma questo non può giustificare insulti o allusioni sessiste. Anche perché Monegato so che ha una figlia e sicuramente è compagno di vita di una donna. Mi sarebbe piaciuto che prima di scrivere quelle frasi su di me avesse pensato a come lui avrebbe reagito se quel post fosse stato rivolto a sua figlia o alla sua compagna". Monegato, alla fine, si è scusato: "Scuse accettate - avverte la Moretti - ma ipotesi di querela ancora al vaglio".