Accolto al suo teatro dalla contestazione degli attivisti M5s, Beppe Grillo una volta sul palco è passato agli insulti. Contro la Lega, Matteo Salvini e i suoi elettori: "Basta con 'sti ca*** di scontrini, ora c'è da fare la politica vera. Ora c'è una mission impossible: dobbiamo far ragionare e far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, che vivono in un altro mondo". Insomma, i leghisti per Grillo sono soltanto degli stupidi. La replica non si è fatta attendere. Salvini, ospite in studio a DiMartedì di Giovanni Floris, informato di quanto detto dal comico ha replicato: "È uno spettacolo. Lì si ride e si sorride". Diplomatico.