Renato Soru, presidente e amministratore delegato di Tiscali, ex governatore della Regione Sardegna, segretario regionale del Pd, votatissimo europarlamentare, non riesce a digerire il successo della Lega di Matteo Salvini ma non risparmia critiche al suo partito che non è riuscito a contenerlo: "I sardi oggi non sono molto diversi dagli altri italiani. Abbiamo assorbito la stessa cultura televisiva. Viviamo un presente sempre più breve e abbiamo perso la memoria", dice in una intervista a Il Corriere della Sera. "Siamo riusciti persino a premiare Salvini, dimenticando che fino a poco tempo fa diceva di noi cose irripetibili".

Ma il Pd non ha fatto bene: "Manca un'idea di sinistra moderna, valori tradizionali con i valori delle grandi evoluzioni tecnologiche e dei mercati globalizzati. E le nuove urgenze: la salvaguardia del pianeta, le disuguaglianza legate ad un'economia dominata dalla finanza a scapito della capacità di produrre beni e servizi, il potere immenso dei monopoli che controllano il web e i dati delle nostre vite, le grandi migrazioni bibliche di chi scappa da guerre e miseria, il diritto alla conoscenza. Nel Pd non sono schierato. Renzi? Alle primarie ho sostenuto Zingaretti. Ma ho deciso di allontanarmi dalla vita di partito e dalle sue dinamiche".