Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino della Nugnes ci finisce Di Maio, accusato di controllare "ogni aspetto" della vita del M5s.

"Al giro di boa di un anno di governo devo constatare che qualsiasi critica costruttiva è diventata impossibile - afferma la Nugnes -. Ogni aspetto della vita del Movimento, dentro e fuori dal Parlamento, è sottoposto alla volontà del capo politico e per questo, dopo più di dieci anni, lascio i 5 Stelle". E ancora: "Tutti i problemi derivano dalla torsione imposta nel 2017, con la delega in bianco al capo politico. Inclusa la perdita di 6 milioni di voti nell’abbraccio con la Lega". La Nugnes afferma che passerà al gruppo misto: "Andrò tra gli indipendenti se non riuscirà a dare le dimissioni.

"È giusto rimanere a lottare anche per bloccare le ipotesi di riforma dello stesso Parlamento - riprende la senatrice - . Riduzione nel numero degli eletti e del loro stipendio, a fronte di nessuna modifica per i ministeri significa rafforzare l’esecutivo a scapito del legislativo e della rappresentanza popolare. È una svolta autoritaria, funzionale anche a certe politiche che pure abbiamo sempre avversato, come sacrificare l’ambiente per progetti come il Tap".

Insomma, l'attacco a Di Maio è totale. E il capo politico grillino, nel post su Facebook in cui si è scagliato contro Di Battista, ha replicato anche alla senatrice: "Oggi leggo che la senatrice Paola Nugnes vuole lasciare il MoVimento 5 Selle anche perché reputa la legge che taglia 345 parlamentari una legge anti democratica. Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto", ha tagliato corto Di Maio.