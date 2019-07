Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle che perde uno 0,8 arrivando al 17,2%. Settimana scorsa l'alleato di governo della Lega perdeva lo 0,3. Sicuramente le continue diatribe interne al partito (tra Di Maio e Di Battista, ma anche tra il ministro e Fico) non giovano ai consensi. Sembrano quasi appaiate invece Forza Italia al 6,5% e Fratelli d'Italia al 6,4%. Ormai sempre più vicini grazie all'elevato consenso ottenuto da Giorgia Meloni.