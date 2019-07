Stile Dieci piccoli indiani. Alla fine, dentro Forza Italia, rischia di restarne solo uno: Silvio Berlusconi. Lo stillicidio di fuoriusciti quotidiani continua e dopo l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, passato armi e bagagli con Giorgia Meloni dentro Fratelli d'Italia, è il turno di una big romana. Come riporta il Tempo, Maria Cristina Masi, consigliera municipale a Ostia e prima degli eletti nella lista azzurra, lascia il Cav per aderire anche a FdI, "sponda Fabio Rampelli".

Un brutto colpo per il coordinatore romano di FI Davide Bordoni ("La Masi era una sua storica pupilla") ma in generale per Forza Italia: l'erosione ad opera dei Fratelli d'Italia (su suggerimento, magari, di Giovanni Toti, neo-coordinatore azzurro ma sempre sul piede di guerra nei confronti dei vertici del partito) non pare diminuire.