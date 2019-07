A In Onda su La7, Pierluigi Bersani ancora una volta si esibisce nel suo 'sport' preferito: spiegare senza ambiguità alcuna perché la sinistra, in Italia, non vincerà mai. Mai. Mai. E poi mai. Si parlava ovviamente di immigrazione, di Matteo Salvini, dello scontro con le ong. E il presunto smacchiatore di giaguari spiega solenne che "bisogna cominciare a praticare l'integrazione. Come? Si chiama ius soli. Finché l'Italia non lo accetterà...". A quel punto, addirittura il rossissimo David Parenzo, esponente di spicco del fronte pro-invasione, interrompe Bersani: "Ma secondo lei è il momento di tirarlo fuori lo ius soli?". E Pierluigi: "Sì sì". Parenzo: "Ma lo ha visto quanto ha preso Salvini alle Europee?". Bersani: "Lo so benissimo. So benissimo che ogni volta che dico questa cosa mi arriva un sacco di roba". Insomma, Bersani si dice anche consapevole di sostenere un qualcosa a cui la stra-grande maggioranza degli italiani. Per inciso, contro l'ex segretario del Pd, piove anche il cinguettio su Twitter di Matteo Salvini, il quale rilancia il video e commenta: "Per Bersani c'è solo un modo per risolvere i problemi nel mondo: lo ius soli", quindi faccina che ride a crepapelle. E ancora, conclude Salvini: "Le priorità della sinistra non cambiano mai: prima gli italiani? No, prima i clandestini".

Di seguito il video e il tweet di Matteo Salvini: