Luigi Di Maio, lo scandalo: spunta l'audio rubato: "Lega insopportabile, e Conte..."

"A volte bisogna subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile, non lo dite a me, che sono in questo governo. Ma dopo le elezioni potevamo prendere il 33% e andare all’opposizione o cercare di portare a casa il più possibile, nelle peggiori condizioni".

Sono le parole usate dal capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante la tappa di Cosenza dei suoi 'tour' sui territori italiani per spiegare le riforme interne del Movimento e ragguagliare sulla situazione politica a Roma. Nonostante la 'blindatura', qualcuno è riuscito a registrare l'intervento del vicepremier, che poi è stato pubblicato sul sito 'LaCnews24-La Calabria che fa notizia'. In un passaggio dell'ora di audio, si sente Di Maio parlare degli accordi con Matteo Salvini e i suoi, con questi toni: "Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ogni sera ci dobbiamo sedere al tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo di maggioranza. Ogni volta".

Spiegando, poi, che i suoi parlamentari lamentano la lentezza delle decisioni dei colleghi del Carroccio, che - a detta del leader pentastellato - dipenderebbero dal fatto che sia il ministro dell'Interno a dire sempre l'ultima parola. Eppure "se non esistesse questo contratto di governo con la Lega, in Parlamento ci sarebbe ancora un partito unico, quello a favore di Radio radicale e della Tav".