Diego Fusaro distrugge il Pd: "Petizioni anti Salvini? Cosa si meritano i sinistri"

"Il Pd", scrive il filosofo Diego Fusaro, "che chiede il consenso popolare contro il governo suona come una barzelletta. Dopo che ha agito per anni contro il popolo e a beneficio dell'élite globalista, il Pd si rivolge ora al popolo. Che auspicabilmente gli risponderà come si merita: ignorandolo appieno". Lo scrive su Twitter commentando la fallimentare idea del Pd di una raccolta firme contro Salvini.

Carlo Calenda, via Twitter, ha lanciato l'appello ai rispettivi leader a unire le forze per arrivare all'obiettivo: raccogliere migliaia di firme per chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Un'idea che ha scatenato le ire della minoranza dem e dell'associazione Sempre Avanti, nata dalla mozione congressuale Giachetti-Ascani. Insomma, il Pd litiga anche contro Salvini. Ci vuole del genio.

