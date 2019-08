"Liquame fuxia delle sinistre...". Diego Fusaro letale: "Perché Salvini vincerà sempre"

"Facile previsione: Salvini vince e vincerà". Questa è la profezia politica del filosofo Diego Fusaro, che argomenta: "L'avversione che gli italiani provano per lui sarà sempre inferiore a quella che provano per il liquame fucsia delle sinistre arcobaleno, liberiste e cosmopolite del 'più Europa', 'più globalizzazione', 'più migranti'".

In un altro tweet, l'attivissimo e sempre pungente Fusaro se la prende con i cosiddetti antifascisti: "E ora si approntano a proporre il solito liquame del fronte unico antifascista. Per poter combattere il fascismo che non c'è e accettare in pieno il capitalismo, che dilaga: più Europa, più globalizzazione, più mercato, più Tav, più Soros, più openness, più deregolamentazione".