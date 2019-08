"Il nuovo governo giallorosso aprirà subito porti e frontiere. Salvini se la smette di frignare e comincia ad attaccare farà incetta di consensi. E tornerà ad essere il Capitano". Vittorio Feltri, in occasione delle consultazioni dei partiti al Quirinale, lancia una frecciatina a Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonostante sia stato il decisore di questa crisi di governo, ora sembra fare marcia indietro.

Un comportamento che non è andato a genio al diretto di Libero, il quale si appella affinché torni ad essere il Capitano di sempre. "Caro Salvini, ti scrivo per dirti che non ho capito le tue ultime, e anche penultime mosse. Spero che tu me ne possa spiegare il senso", scriveva, solo poche settimane fa, Feltri cercando di comprendere le intenzioni di quel Salvini "forte di consensi, ma a corto di parlamentari".