La conversazione tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci la dice lunga sulla trattativa in corso tra Movimento 5 stelle e Pd. "È uno dei momenti di svolta della politica", dice quest'ultimo, secondo quanto riporta Augusto Minzolini su Il Giornale. Il giornalista ha ascoltato la loro chiacchierata. "Ce ne rendiamo conto anche noi", risponde il vicepremier grillino. "Se non fate questo governo", avrebbe commentato Tabacci, "voi siete morti, Salvini vi sbaraglia, e il Pd si suicida". E Di Maio: "Lo sappiamo a tal punto che abbiamo aperto al Pd. E ti posso assicurare che per noi è stata una decisione difficile. Solo che loro non possono cincischiare su una questione come la riduzione dei parlamentari, che per noi è fondamentale". Tabacci si dice "d'accordo", "anche loro debbono rendersi conto della posta in gioco. Senza contare che se alla riduzione dei parlamentari aggiungi il proporzionale, il salvinismo non c'è più". E il grillino: "Appunto".