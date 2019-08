"È la fine della credibilità del Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sceglie una diretta Facebook per seppellire definitivamente i 5 Stelle sotto le macerie morali e politiche dell'inciucio con il Pd. "Ricordate quando il M5s voleva aprire il palazzo come se fosse una scatoletta di tonno? Poi è successo che loro sono diventati il tonno: si sono chiusi nella scatoletta e non ne vogliono uscire".

"C'è stata la diretta streaming - ha continuato con amara ironia - del confronto con Zingaretti mentre stanno lì a spartirsi le poltrone per fare un governo di gente che gli italiani vogliono mandare a casa? Non hanno fatto la diretta perché sanno che quello che stanno facendo è sbagliato ed è l'esatto contrario di tutto quello che hanno detto per anni. È la fine della credibilità di un Movimento che doveva rappresentare il cambiamento e invece si è dimostrato essere la peggiore partitocrazia", ha spiegato Meloni che poi ha aggiunto: "Per tagliare il numero dei parlamentari bastava che Conte si dimettesse 48 ore dopo".