Pd-M5s, Casalino è il prossimo nodo da sciogliere: i dem contrari ad affidare solo a lui la comunicazione

"Di Maio vuole scimmiottare Salvini, vediamo fin dove si spinge" rivelano ai piani alti di largo del Nazareno. I dem sanno che Luigi Di Maio farà di tutto - un po' proprio come fece il leader leghista - per smarcarsi dal Pd trovando uno spazio per sé. E proprio in quest'ottica un tema caldo sul tavolo del nuovo governo - come rivela Il Giornale - è la comunicazione. Il Pd non ha gradito che il portavoce del premier Rocco Casalino abbia chiamato direttamente alcuni ministri dem cercando di mettere in qualche modo il cappello sulla comunicazione dell'esecutivo.

Anzi, consapevoli di quanto gli equilibri tra M5s e Lega siano stati giocati su questo fronte, il Pd ha già posto il problema a Giuseppe Conte. Senza un vicepremier né un sottosegretario alla presidenza, infatti, i dem sono rimasti di fatto fuori da Palazzo Chigi. Che però non può pensare di gestire la comunicazione in autonomia e, magari, a seconda dei casi anche contro il Pd. Che, non a caso, vorrebbe che Casalino fosse coadiuvato da due vice indicati dai dem.