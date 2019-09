Matteo Salvini e la bambina sul palco: così inchioda Selvaggia Lucarelli

"Ringrazio questa mamma e questa bimba, che hanno avuto coraggio", scrive Matteo Salvini su Facebook, "Greta è una delle tante, troppe bambine (decine di migliaia) portate via alla mamma e al papà, a Bibbiano e in altri Comuni Italiani. Greta per fortuna è tornata a casa, altri ancora no. Ma la Commissione d’Inchiesta voluta dalla Lega, e approvata in Parlamento, darà giustizia a queste famiglie".

Il messaggio del leader leghista va visto come una risposta a Selvaggia Lucarelli che ha polemizzato duramente con Salvini. Così, infatti, ha scritto la Lucarelli: "Mi comunica un magistrato che la bambina GRETA portata da SALVINI sul palco di Pontida NON E’ MENZIONATA NELL’ORDINANZA del GIP di Reggio Emilia riguardante il “caso Bibbiano”. Inoltre il suo caso non sarebbe stato neppure tra quelli seguiti dai Servizi Sociali della Val d’Enza". Così ha scritto su Twitter.

Salvini, dunque, non dice che Greta è di Bibbiano. Ma aveva scritto su Twitter: "MAI PIÙ BAMBINI RUBATI ALLE LORO FAMIGLIE. Tra i bambini sul palco c'è Greta, una bimba restituita alla mamma dopo un anno. #BIBBIANO".