Vittorio Sgarbi attacca Luigi Di Maio: "Tentata estorsione sul vincolo di mandato, è fuorilegge"

"L'articolo 67 della Costituzione sancisce che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. La multa di 100mila euro evocata da Di Maio, oltre a una grave violazione di un principio costituzionale, è una estorsione". Vittorio Sgarbi, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, avverte Luigi Di Maio che per frenare l'esodo di senatori e deputati dal Movimento 5 stelle, ha rilanciato il vincolo di mandato: "C'è una multa da 100mila euro", annuncia. "Dobbiamo mettere fine al mercato delle vacche sia dei parlamentari che passano nei gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare. Credo sia giunto il momento in Italia di introdurre il vincolo di mandato, ne parlerò col Pd". Ma la risposta del Pd è stata un secco "no".