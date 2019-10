Otto e Mezzo, Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché: "Non può fare il ministro"

"Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché nessun'altra collega deputata o senatrice lo ha fatto: "Evidentemente vogliono difendere le donne. Sì, le donne di sinistra".