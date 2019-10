Renato Soru, una poltrona pesante all'ex Pd dalla giunta sarda di Solinas: Matteo Salvini che dice?

La giunta sarda di centrodestra richiama Renato Soru, ex presidente della Regione nonché ex segretario del Pd sardo. Come riporta il Fatto quotidiano, l'imprenditore patron di Tiscali sarà indicato a breve dall'assessora regionale all'Industria Anita Pili come "consulente nel tavolo di Agenda Industria, la cabina di regia costituita dall'esecutivo di Christian Solinas per rilanciare il settore industriale isolano con investimenti mirati nel territorio". Un incarico tecnico e non politico, insomma, ma molto operativo e "pesante" e per questo desta scalpore che la giunta trainata alla vittoria da Matteo Salvini abbia pensato al volto simbolo del centrosinistra isolano. Di fronte allo stupore e a un certo imbarazzo, un comunicato ufficiale dell'assessore Pili ricorda come Agenda Industria "non prevede nomine né designazioni a tempo stabile, oltre al Comitato stesso. I veri protagonisti della programmazione industriale saranno le comunità e i territori attraverso la rappresentanza datoriale, sindacale e dei sindaci".